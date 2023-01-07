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Kargo gemisinde 25 kilo 819 gram kokain ele geçirildi

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#İzmir#Kargo Gemisi#Kokain
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 14:25

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yabancı bandıralı bir kargo gemisine yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 kilo 819 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası deniz taşımacılığı yapan yabancı bandıralı bir şirkete ait kargo gemisi ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, karaya yanaşan kargo gemisindeki konteynerde yapılan aramada 25 kilo 819 gram kokain ele geçirildi.

Kargo gemisinde 25 kilo 819 gram kokain ele geçirildi

Olayla ilgili Kosova uyruklu B.I. ile Arnavutluk uyruklu A.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin, konteynerin içinde ahşap malzemeler olduğuna dair resmi kayıt tuttukları öğrenildi.

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#İzmir#Kargo Gemisi#Kokain

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