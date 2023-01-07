Kargo gemisinde 25 kilo 819 gram kokain ele geçirildi

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Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası deniz taşımacılığı yapan yabancı bandıralı bir şirkete ait kargo gemisi ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, karaya yanaşan kargo gemisindeki konteynerde yapılan aramada 25 kilo 819 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili Kosova uyruklu B.I. ile Arnavutluk uyruklu A.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin, konteynerin içinde ahşap malzemeler olduğuna dair resmi kayıt tuttukları öğrenildi.