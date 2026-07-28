Kargo çalışanına kabusu yaşatmıştı: O magandanın yaptığı yanına kalmadı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, dün sabah saatlerinde Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetin şoförü B.Ö. ile otomobil sürücüsü O.B. arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilinden inen O.B., kargo kamyonetine girerek B.Ö.'yü darbetti. O anlar, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı. Polis merkezine giden taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'ye çeşitli maddelerden 190 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca O.B.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el koyan ekipler, aracını da trafikten menetti. O.B. hakkında adli işlem de başlatıldı.

Haberin Devamı