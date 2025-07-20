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Kargo bırakmak için gelmişti... Hayat kurtardı

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#Adana#Kargo#Yıldız Karaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 10:20

Adana’da bir eve kargo getiren şahıs merdivenden düşen 70 yaşındaki kadını görüp ambulansı arayarak hayatını kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi .

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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde Cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kargocu 100. Yıl Mahallesinde eve kargo getirdi. Bu arada ev sahibi Yıldız Karaman (70) merdivenlerden düşerek kafasını vurup ağır yaralandı.

Kargo bırakmak için gelmişti... Hayat kurtardı

Bu sırada torunu da çığlık atmaya başladı. Bu durumu gören kargo görevlisi hemen 112’yi arayıp yardım istedi. Kısa sürede 112 ekipleri olay yerine gelip kadını hastaneye kaldırdı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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#Adana#Kargo#Yıldız Karaman

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