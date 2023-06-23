×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Karganın bulduğu parmakların ön otopsi raporu çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Karga#Parmak#İstanbul
Karganın bulduğu parmakların ön otopsi raporu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 17:39

İstanbul'da bir karganın, akaryakıt istasyonundaki güvenliğin önüne attığı insan ayağına ait olduğu belirlenen iki parmağın ön otopsi raporu çıktı. Yapılan otopside, iki parmağın çok düzgün kesildiği ve kesici alet olarak neşterin kullanıldığı belirtildi. Polis o bölgedeki hastanelerde ameliyatla parmağı kesilmiş kişilerin olup olmadığını araştırmaya başladı.

Haberin Devamı

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonunda geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, bir karga, insan ayağına ait olduğu belirlenen iki ayak parmağını istasyona attı. Güvenlik görevlisinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından parmaklar, parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, aynı ayağa ait olduğu düşünülen iki kesik parmağın düzgün şekilde kesildiği belirtildi.

Gözden KaçmasınDedektif karga Parmakları buraya bırakıp gittiDedektif karga! Parmakları buraya bırakıp gittiHaberi görüntüle

PARMAKLAR CERRAHİ MÜDAHALE İLE ALINMIŞ OLABİLİR

Otopsinin ayrıntılarında, kesici aletin neşter olma ihtimali olduğu değerlendirildi. Buna göre, bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı. Polis, Eyüpsultan ve Fatih bölgesindeki hastaneler başta olmak üzere tüm hastanelerde ayak parmağı kesilmiş hasta olup olmadığını araştırmaya başladı. Kesik parmakların, cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerine de çalışma başlatıldı. Ancak çevrede yapılan araştırmada, cinayetle ilgili her hangi bir bulguya ulaşılamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karga#Parmak#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA