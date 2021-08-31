Karekod zincirini kırmışlar! 5 ilde dev operasyon: Çete çökertildi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 800 polis, Malatya, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 66 bin 675 uyuşturucu hap, 185 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

İşte CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın canlı yayında operasyona ilişkin aktardığı detaylar...

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 aydır bir çalışma yapıyordu. Yeşil reçete çetesine yönelik 5 ilde büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Yeşil reçete aslında uzman doktorlar tarafından yazılan, içinde uyuşturucu bulunan ve kare kod sistemiyle sadece eczanelerde satılacak ilaç türü. Bu çete bu karekod zincirini kırmış ve elde ettikleri 66 bin 675 adet yeşil reçeteli ilacın Türkiye çapında dağıtımını ve pazarlamasını yapıyor. Ne olarak satıyor peki? Uyuşturucu olarak satıyor. Çünkü bu ilaçların uyuşturucu niteliği var.

"SİLAHLARI DA ELE GEÇİRİLDİ"

Adresler tespit edildi ve çetenin tüm üyeleri, 50 kişi tek tek tespit edildi. İstanbul, Malatya, Antalya, Mersin'de eş zamanlı harekete geçildi. 50 kişi şu an gözaltında, uyuşturucu satışıyla ilgili bolca kayıtları da var. Çok miktarda uyuşturucu da ele geçirildi, sentetik uyuşturucular da ele geçirildi. Çete üyelerinin silahları da ele geçirildi.

Soruşturmanın bir diğer boyutu şu olacak: Bu karekod sistemi nasıl kırıldı? Bu işe karışmış olan kamu görevlileri varsa onlar şu an tespit ediliyor. Soruşturmanın ikinci halkası da o yönde yapılacaktır.

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