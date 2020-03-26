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Haber Giriş: 26.03.2020 - 12:55,Son Güncelleme:/

Kare bulmaca çöz: 26 Mart güncel kare bulmaca oyunu

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Kare bulmaca çöz: 26 Mart güncel kare bulmaca oyunu
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Hem güzel vakit geçirmek hem de bilgi dağarcığını sınamak için güzel bir etkinlik olan kare bulmaca, gazete sayfalarının ardından bu kez internet üzerinden güncel versiyonu ile karşınızda.  İşte, kalem kullanmadan oynayabileceğiniz 26 Mart Perşembe gününün güncel kare bulmaca oyunu

Hafızayı geliştirmesi, kelime dağarcığını güçlendirmesi dolayısıyla sevilerek oynanan kare bulmaca, gazete sayfalarının ardından internet üzerinden de oynanabiliyor. İşte, günlük olarak hazırlanan güncel kare bulmaca oyununa erişebileceğiniz ekran;

KARE BULMACA ÇÖZ SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Hürriyet Bulmaca’ya nasıl ulaşabilirim?

Her gün buradan günlük bulmacanıza ulaşabilirsiniz.

  • Günde kaç bulmaca çözebilirim?

Günlük bulmacalarınızla beraber geriye dönük tüm bulmacaları çözebilirsiniz.

  • Cevapları nasıl yazarım?

Kare bulmacada kutucuğa tıkladığınızda soldan sağa doğru yazım aktif olur. Dilerseniz sağ taraftaki sorulara tıklayarak yazım alanınızı belirleyebilirsiniz.

  • Hürriyet Bulmaca’ya nasıl ulaşabilirim?

Her gün buradan günlük bulmacanıza ulaşabilirsiniz.

  • Günde kaç bulmaca çözebilirim?

Günlük bulmacalarınızla beraber geriye dönük tüm bulmacaları çözebilirsiniz.

  • Cevapları nasıl yazarım?

Kare bulmacada kutucuğa tıkladığınızda soldan sağa doğru yazım aktif olur. Dilerseniz sağ taraftaki sorulara tıklayarak yazım alanınızı belirleyebilirsiniz.

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