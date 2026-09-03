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Kardeşlik iklimini zedelemeye kimsenin hakkı yok

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Terörsüz Türkiye#Amedspor
Kardeşlik iklimini zedelemeye kimsenin hakkı yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Toplumu ayrıştırmaya, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini sabote etmeye yönelik bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmalar” olduğunu belirterek barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamiklerin devrede olduğun kaydetti. Bahçeli yaptığı açıklamada şunları aktardı:

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“Son günlerde hedef kitlesi farklı olsa da maksadı aynı olan, emperyalizmin kuklası sözde araştırmacılar tarafından terörsüz Türkiye’nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir. Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) ile Rawest Araştırma işbirliği ve Friedrich-Ebert-Stiftung’un desteğiyle yürütülen çalışma olduğu ifade edilen ‘Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması’ 28 Ağustos 2026 tarihinde açıklanmıştır. Araştırma, Amedspor taraftarı, futbol ile kimlik arasındaki çizginin nasıl yoğunlaştırdığını iddia etmekte, bölücülük ihanetini zinde tutmaya çalışmaktadır. Yine, güvenirliği sıfırlamış, ahlaken iflas etmiş bir araştırma ve danışmanlık şirketince kamuoyuna servis edilen bir başka ankette Türk milletinin Allah’a, meleklere, Kur’an-ı Kerim’e, Peygamberimize, kadere, öldükten sonra dirileceğine ve hesaba çekileceğine olan inancı sözde araştırılmış ve olumsuz sonuçlar ortaya konulmuştur. Türk milleti Müslüman bir millettir, manevi değerler üzerinde oynamalar, ancak düşmanları sevindirecektir.

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MUTABAKATIN GÖSTERGESİDİR

Başlattığımız Terörsüz Türkiye hedefi, önemli bir aşamaya gelmiştir. Kanunun 467 milletvekilinin oyu ile kabul edilmiş olması milli iradenin izdüşümü; terörsüz Türkiye’ye, barışa, kardeşliğe, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye yönelik kararlılığın ve kapsamlı mutabakatın göstergesidir. Barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrededir. Spor; kardeşliğin, barışın, dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin en güçlü araçlarından biridir. Bu nedenle spor alanının kimlik siyaseti, ayrıştırıcı söylemler veya siyasi amaçlarla kullanılmasından özenle kaçınılmalıdır. Spor kisvesiyle Terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de olmamalıdır.

Amedspor‘un Süper Lige yükselme başarısı üzerine yaptığım açıklamada; ‘1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum’ demiştim ve aynı kararlılıktayız. Ne olduğu belirsiz bir araştırmadan mülhem siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söyleyerek sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir. Spora emek veren insanlara da büyük bir bühtandır. Başta Amed Spor yöneticileri olmak üzere terörsüz Türkiye’den yana olan herkesi bu konuda duyarlı olmaya, acilen tedbir almaya davet ediyoruz.

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AMİGO KILIKLI İHANET ŞEBEKELERİ

Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir. Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin spor, siyaset ve kimlik gibi düzmece yönlendirmelerle barışı tehdit eden bir dil geliştirmesinin önüne geçilmelidir. Mezkûr kanunla kurulan komisyonlar bu tarz provokasyonları önleme konusunda titizlikle hareket etmeli, gerekli yaptırımlar ilgili kurumlarca uygulanmalıdır. MHP olarak kamuoyu araştırması toplumu yönlendirmeye dönük olarak servis edilen çalışmaların önüne geçmek için bir yasal düzenleme yapılmasını öngörüyoruz. Yalan yanlış, yanıltıcı bilgiler sunanlara cezai yaptırımlar getirilmesini gerekli görüyoruz. Toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz.”

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#Devlet Bahçeli#Terörsüz Türkiye#Amedspor

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