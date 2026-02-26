Kardeşliğin teminatıyız

Haberin Devamı

“(Ekrem İmamoğlu’nun) Tam 343 gün önce bir gece bir yoksul ailenin iftar sofrasındayken diploması iptal edildi. Ertesi gün sabahın köründe evine polisler geldi. Aldılar ve götürdüler. O gün bugündür hiç ara vermeden 39 ilçemizi teker teker dolaştık. Darbenin yıldönümünde hep beraber tarihi bir eylemde Saraçhane’de 100 binleri milyon yapıyoruz. 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece bu büyük mücadelenin kor alevleri olarak, bir yıl boyunca yanmış ama sönmemiş, küçülmemiş ve büyümüş, nar gibi kızarmış, öfkesini içinde tutmuş, mücadeleden bir adım geri atmamış darbeye direnen kor alevler olarak Saraçhane’ye gelmeye var mısınız?

Bugün yargılamaların başlayacağı (İBB davası) 9 Mart’ı hep beraber bekliyoruz. 9 Mart‘ta herkesi ama herkesi sözünün arkasında durmaya davet ediyorum. Sayın Bahçeli benim çağrım üzerine ‘Evet TRT‘den canlı yayın yapılsın’ demişti. Sayın Erdoğan da ‘Devlet Bey isabet buyurmuş. Öyle dediğine göre biz de destekleriz’ demişti. Buradan hem Devlet Bey’e hem Tayyip Bey’e sesleniyorum. Eğer savcınıza güveniyorsanız, iddialara güveniyorsanız, zorla iftiracı yapılanlara güveniyor, inanıyorsanız biz buradayız. Canlı yayını yapın, millet iddiayı da duysun cevabını da duysun.

O DÖNEMDE YANLIŞ YAPMIŞ

Buradan Erdoğan’a söylüyorum. Bu ülkede kimsenin dinine, inancına, giyimine, kuşamına karışmaya kimsenin niyeti yok. Biz bu ülkede inanç özgürlüğünün, isteyenin örtünmesinin isteyenin başının açık olmasının, herkesin ibadetini en iyi yapmasının, kimsenin kimseye karışmamasının, Türkiye’nin kardeşliğinin, beraberliğinin teminatıyız. Bana oralardan sormayacaksın. Şimdi çıkmış bize 30 yıl önceden ikna odası gösteriyor, bilmem ne. O dönemde kim kimin giyimine, kuşamına, başörtüsüne karışmışsa yanlış yapmış. Bu memleketin birliğinin, bütünlüğünün ve inanç özgürlüğünün teminatı bu meydandır, Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

CHP Lideri Özel, dün mesaisini İstanbul’da geçirdi. Sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret eden Özel, daha sonra geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz’e taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, miting öncesi İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanları ve bürokratların yakınlarının kurduğu Aile Dayanışma Ağı Vakfı’nın düzenlediği iftar yemeğine katıldı.