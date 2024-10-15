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Kardeşleriyle mahkemelik olan kadın ölü bulundu! Silahla öldürüp cesedine kaldırım taşı bağlayarak dereye atmışlar

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#Kadın Cinayeti#Kızılırmak#Sevgi Gülden Yalçıner
Kardeşleriyle mahkemelik olan kadın ölü bulundu Silahla öldürüp cesedine kaldırım taşı bağlayarak dereye atmışlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 11:49

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) tabancayla öldürülüp, cesedinin tel ile kaldırım taşlarına bağlanarak ırmağa atıldığı öğrenildi.

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İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G., kadının komşuları D.G. ve K.U. ile sevgilisi B.U. tutuklandı.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda Yalçıner'in 19 gün sonra Kızılırmak'ın Çeşnigir Köprüsü mevkiinde cesedi bulundu. Yalçıner'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kardeşleriyle mahkemelik olan kadın ölü bulundu Silahla öldürüp cesedine kaldırım taşı bağlayarak dereye atmışlar

ALACAK VERECEK NEDENİYLE KARDEŞLERİYLE MAHKEMELİK OLMUŞ

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yalçıner'in, kardeşleriyle alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olduğu ve davanın son aşamaya geldiği öğrenildi. Evli olan ve eşinden ayrı yaşayan Yalçıner’in tabanca ile vurularak öldürüldükten sonra cesedinin tel ile kaldırım taşlarına bağlanıp, ırmağa atıldığı belirlendi. Cesedi 7 metre derinlikte bulunan Yalçıner, otopsi işlemlerinin ardından Kırşehir'de toprağa verilecek.

Kardeşleriyle mahkemelik olan kadın ölü bulundu Silahla öldürüp cesedine kaldırım taşı bağlayarak dereye atmışlar

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#Kadın Cinayeti#Kızılırmak#Sevgi Gülden Yalçıner

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