Kardeşlerin üzerine inşaatta demir parçaları düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 16:24

Ordu'nun Aybastı ilçesinde çalıştıkları inşaatta üzerlerine demir parçası düşen iki kardeşten biri yaralandı diğeri hayatını kaybetti.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde inşaatta çalışırken üzerlerine demir parçaları düşen Tarık Ercan (58) hayatını kaybetti, kardeşi Mustafa Ercan (57) ise yaralandı.

ÇATIDAN ÜZERLERİNE DEMİR PARÇALARI DÜŞTÜ

Olay, dün Aybastı ilçesi Uzundere Mahallesi'nde tek katlı ahır inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Tarık Ercan ve kardeşi Mustafa Ercan'ın üzerine çatıdan demir parçaları düştü.

YARALI KARDEŞİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Tarık Ercan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mustafa Ercan'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

