Kardeşlerin dramı yürek burktu

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Ekipler 3 kişiyi sudan çıkartırken, bir kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şile Devlet Hastanesi’nde sevk edilen üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk, hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk’ün ise çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk’ün yeğenleri olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA’DAN ACI

Şanlıurfa’da ise Zilan (8) ve Mustafa Kurumlu’dan (5) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan çalışma sonucu kardeşlerin Karahisar Çayı’na girdikleri belirlendi. Hareketsiz halde bulunan çocuklar, sudan çıkarılarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kardeş sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.