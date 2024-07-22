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Kardeşlerin dramı yürek burktu

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#Şile#Doğancılı Plajı#Boğulma
Kardeşlerin dramı yürek burktu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 07:00

İstanbul Şile’deki Doğancılı Plajı’nda dün öğle saatlerinde dört kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine cankurtaran ekipleri sevk edildi.

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Ekipler 3 kişiyi sudan çıkartırken, bir kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şile Devlet Hastanesi’nde sevk edilen üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk, hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk’ün ise çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk’ün yeğenleri olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA’DAN ACI

Şanlıurfa’da ise Zilan (8) ve Mustafa Kurumlu’dan (5) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan çalışma sonucu kardeşlerin Karahisar Çayı’na girdikleri belirlendi. Hareketsiz halde bulunan çocuklar, sudan çıkarılarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kardeş sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

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#Şile#Doğancılı Plajı#Boğulma

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