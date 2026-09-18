Kardeşler ifade verdi: Borca karşılık Büşra’yı sattılar

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Diyarbakır’dan besicilik yapmak için geçici olarak Sivas Divriği’nin Göndüren köyü İncedere Yaylası’na gidip çadır kuran aileden 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül Perşembe günü 11 aylık bebeği Büşra’nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. Gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ifade değiştirip çocuğunun kaybolmadığını, eşi tarafından para karşılığı satıldığını öne sürdü. Daha sonra ifadesini tekrar değiştiren Elif Balıkçı, bebeği babası Yusuf Balıkçı’nın öldürdüğünü iddia etti.

İddianın ardından savcı eşliğinde Elif Balıkçı’ya İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı. Annenin işaret ettiği taşlık bölgede aramalar yapıldı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı’nın da aralarında 10 kişinin jandarmadaki ifade işlemleri önceki gün tamamlandı. Şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı’nın ‘çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan, amca Mehmet Resul Balıkçı, hala Rahime Budak ile akrabaları Özcan Budak ve Mithat Balıkçı’nın ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. K.D., M.B., İ.B., ve A.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 6 kişi, Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi.

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ŞÜPHELİ MEHMET K. GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yaşadığı öğrenilen Mehmet K.’nin ise koruma altına alınan ailenin diğer çocuklarının ifadelerinin ardından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

16 Eylül’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evi’nde koruma altına alınan çiftin diğer çocukları R.B. (9), H.B. (8) ve A.B.’nin (5), uzman ve sosyologlar eşliğinde ifadesine başvuruldu. R.B., Büşra’nın kaybolduğu gece çadırda yattıkları sırada dışarıya bir aracın geldiğini belirtti. R.B., daha önceden tanıdığı mavi kazaklı Mehmet isimli bir şahsın çadıra girerek uyuyan Büşra’yı kucaklayıp götürdüğünü söyledi. R.B., “Babamın çok borcu vardı. Anneme, ‘Büşra’yı Mehmet’e satacağım’ dedi. Annem çok ağladı, vermek istemedi ve şahsa bağırdı. Ancak babam ‘Borçları kapatmak için vermemiz gerekiyor’ diyerek annemi susturdu. Mehmet isimli şahıs da ‘Kararınızı verin, yakında gelip alıp Diyarbakır’a götüreceğim’ diyerek gitti” ifadelerini kullandı.

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Uzmanlar tarafından gösterilen fotoğraflardan R.B., kardeşini çadırdan alıp götüren kişinin Mehmet K. olduğunu teşhis etti.

Koruma altındaki diğer kardeş H.B. de benzer şekilde bir kişinin Büşra’yı battaniyeye sararak götürdüğünü, babasının borçlarını ödemek için bu yola başvurduğunu duyduğunu doğruladı. Yapılan teşhis işleminde diğer kardeşler de gösterilen fotoğraflardan Mehmet K.’yi işaret etti.

ANNE BİR KEZ DAHA İFADE DEĞİŞTİRDİ

Bu beyan üzerine yeniden ifadesi alınan anne Elif Balıkçı, önceki ifadelerini eşi Yusuf Balıkçı ve onun ablası Rahime Budak’ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti. Farklı ifadelerde bulunan Elif Balıkçı, önceki gün savcılıkça yeniden alınan ifadesinde, oğlunun Büşra’nın çadırdan götürülme olayını kendisine anlattığını ancak Mehmet K.’nin çadırdan Büşra’yı alıp götürdüğünü görmediğini, Yusuf’un Mehmet’e borcu olduğunu bildiğini ve sürekli istediğini iddia etti.

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BÜŞRA’DAN BİR İZ YOK

- KAYIP Büşra bebeği arama çalışmaları dün de devam etti. Bölgede bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki hummalı çalışmaları aralıksız sürüyor.