Kardeşinin bıçakladığı Ayşe öğretmen, son yolculuğa uğurlandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı (28) hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşiyle tekrar konuşan Ayşegül Taşkın, bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Taşkın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ali Nazım Taşkın ise dün emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.