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Kardeşini vurdu polisle çatıştı

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#MUŞ#Erkan S.#Bahtiyar S.
Kardeşini vurdu polisle çatıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:00

MUŞ’ta önceki gün öğleden sonra, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Erkan S., işitme engelli kardeşi Bahtiyar S. ile tartıştı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan S., yanında bulunan tabancayla kardeşine ateş etti. Sağ göğüs bölgesinden yaralanan Bahtiyar S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Bahtiyar S., ardından Van’a sevk edildi.

Olayın ardından eve kapanan Erkan S., bölgeye gelen polis ekiplerinin ikna girişimlerine silahla karşılık verdi. Şüphelinin açtığı ateş sonucu çevredeki bazı bina ve araçlara kurşunlar isabet ederken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

1 POLİS YARALANDI

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Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile özel harekât timleri sevk edildi.  Saatler süren ikna çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine güvenlik güçleri 21.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir polis memuru ayağından yaralanırken, Erkan S. vurularak öldürüldü. Polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

 

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#MUŞ#Erkan S.#Bahtiyar S.

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