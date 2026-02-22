×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kardeşini öldüren Uğur’un cesedi Silivri'de bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kardeş Cinayeti#Uğur Özyurt#Burakcan Özyurt
Kardeşini öldüren Uğur’un cesedi Silivride bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 22:14

ARNAVUTKÖY'de kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla öldürüp kaçan abi Uğur Özyurt, Silivri'de ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, 16 Şubat günü Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kardeşini öldüren Uğur’un cesedi Silivride bulundu

FİRARİ ŞÜPHELİ SİLİVRİ'DE ÖLÜ BULUNDU

Haberin Devamı

Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Özyurt, Silivri Bekirli Mahallesi'nde ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Kardeşini öldüren Uğur’un cesedi Silivride bulundu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kardeş Cinayeti#Uğur Özyurt#Burakcan Özyurt

BAKMADAN GEÇME!