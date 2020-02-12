Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirmek isterken kaza yaptı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kardeşini sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalışan Cesur Kalbişen’in kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kardeşlerin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından Fırat Kalbişen, mülakata girmek için yürüyerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gitti.
Kaza, öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Çarşıbaşı Sokakta meydana geldi. Cesur Kalbişen, 81 AR 755 plakalı otomobiliyle kardeşi Fırat Kalbişeni, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmek için yola çıktı. Ancak Kalbişen’in kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kalbişen kardeşler kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazanın ardından Fırat Kalbişen, mülakata gireceği olay yeri yakınındaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüyerek, gitti. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle