Kardeşini miras nedeniyle öldürmüş

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan Harun K., sokak ortasında kardeşi Lokman K.'ye tüfekle ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kanlar içinde yere yığılan Lokman K. de çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lokman K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobiliyle kaçan Özkan Harun K., suç aleti tüfekle polis tarafından akşam saatlerinde yakalandı. Özkan Harun K.'nin, aralarındaki miras meselesi nedeniyle kardeşi Lokman K. ile tartışıp ayrıldıktan sonra evden tüfek getirerek ateş ettiği belirlendi. Soruşturma sürüyor.