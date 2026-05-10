Kardeşini döverek öldürdü

Haberin Devamı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında ağabeyi tarafından darp edildiği öne sürülen Cihan Almaz, ağır yaralandı. Ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan Almaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Almaz’ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi ağabey S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.