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DHA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 19:56 | Son Güncelleme:

Kardeşini boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Esenler'de yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yıldız Gül(38)'ün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ağabeyi Kemal B. "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 19 Nisan 20.00 sıralarında Yıldız Gül'ün Mahmutbey Yolu'nda boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli ağabey Kemal B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Kemal B. savcılık tarafından, "Kardeşi kasten öldürmek' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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