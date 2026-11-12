×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kardeşini ararken acı gerçekle karşılaştı: Boş arazideki aracında ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Makine Mühendisi#Arif Oruç#Acil Müdahale
Kardeşini ararken acı gerçekle karşılaştı: Boş arazideki aracında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 08:36

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç, ağabeyi tarafından arazideki aracında ölü bulundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Arif Oruç'tan dün geceden itibaren haber alamayan yakınları kendisini aramaya başladı. Ailesinin endişelenmesi üzerine ağabeyi A.O. da kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı.

Kardeşini ararken acı gerçekle karşılaştı: Boş arazideki aracında ölü bulundu

Arama çalışmaları sırasında kardeşine ait 20 Y 5523 plakalı hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu.

Kardeşini ararken acı gerçekle karşılaştı: Boş arazideki aracında ölü bulundu

Haberin Devamı

Kardeşine uzun süre seslenen ancak yanıt alamayan ağabey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kardeşini ararken acı gerçekle karşılaştı: Boş arazideki aracında ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kardeşini ararken acı gerçekle karşılaştı: Boş arazideki aracında ölü bulundu

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınUşakta evinde hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdiUşak'ta evinde hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Makine Mühendisi#Arif Oruç#Acil Müdahale

BAKMADAN GEÇME!