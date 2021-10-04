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Kardeşimle arkadaş olma cinayeti

#Cinayet#Kardeş#Istanbul
Kardeşimle arkadaş olma cinayeti

Küüçükçekmece’de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği Yalçın Arıç’yı (30) sopa ile döverek öldüren Muhammed E. M. (23) yakalanarak gözaltına alındı. 

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İstanbul Küçükçekmece’de cuma günü saat 14.30 sıralarında, 61 suçtan kaydı bulunan Yalçın Arıç’ın (30) cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede, başına ve vücudunun değişik yerlerine sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Yalçın Arıç’ı Muhammed E.M.’nin (23) sopayla döverek öldürdüğünü tespit etti.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre, Muhammed E.M.’nin kardeşi Ali İ.M., Yalçın Arıç ile arkadaşlık yapıyordu. Muhammed E.M, kardeşine Arıç’la arkadaşlık yaptığı için kızıyordu. Aralarında bu nedenle zaman zaman kavgalar yaşanıyordu. Kardeşiyle kavga eden Muhammed E.M., daha sonra kardeşiyle arkadaşlık yapmaması için uyardığı Arıç’ı hedef alarak sopayla döverek öldürdü. Muhammed E.M. ve kardeşi Ali İ.M. gözaltına alındı. 

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#Cinayet#Kardeş#Istanbul