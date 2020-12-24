‘Kardeşim sizin yüzünüzden hapiste’ dedi... Kurşun yağdırdı!
İSTANBUL Şişli’de bir kişi önceki gün, polis merkezi önünde kurşun yağdırarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.
Olayın, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays’ı (17) Şişli Etfal Hastanesi acil servis girişinde ocak ayında, hasmı zannederek öldürmekten müebbet hapse çarptırılan Akın Kutlu’nun (22) ağabeyi Muhammed Kutlu (28) tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Kutlu’nun, “Kardeşim sizin yüzünüzden yok yere cezaevinde” diyerek hasımlarına kurşun yağdırdığı belirlendi. Olayda, Ozan Tekcan (19) ölürken, yaralanan kişinin de Akın Kutlu’nun Emre Tyler Mays’ı benzettiği Batuhan Karanlıkoğlu olduğu belirtildi. Olayın ardından bacağından vurularak yakalanan Muhammet Kutlu ve Batuhan Karanlıkoğlu’nun hastanede tedaviye alındığı bildirildi.
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