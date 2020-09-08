MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKardeşi ile 2 yeğenini pompalıyla yaralayan ağabey, teslim oldu
GeriGündem Kardeşi ile 2 yeğenini pompalıyla yaralayan ağabey, teslim oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Kardeşi ile 2 yeğenini pompalıyla yaralayan ağabey, teslim oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kardeşi ile 2 yeğenini pompalıyla yaralayan ağabey, teslim oldu
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da, arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi ile 2 yeğenini pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra kaçan C.Ş., polise teslim oldu.

Olay, dün Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş., arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi A.Ş.'nin evine gitti. İki kardeş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. C.Ş. beraberinde getirdiği pompalı tüfekle kardeşi A.Ş. ile kardeşinin 2 oğlunu, vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise olaydan sonra kaçan C.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin her yerde aradığı C.Ş., dün gece polis merkezine gelerek, teslim oldu. C.Ş., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle