Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ege için yeni uyarı sistemi Bakan Akardan Atinaya dikkat çeken mesajEge için yeni uyarı sistemi! Bakan Akar'dan Atina'ya dikkat çeken mesaj#Hulusi Akar
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Onlarcası görüntülendi... Yine stokçulukOnlarcası görüntülendi... Yine stokçuluk!#Stokçuluk
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Uygulama bugün başladı Ödenecek rakamlar belli olduUygulama bugün başladı! Ödenecek rakamlar belli oldu#Depozito
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Bunu mutlaka kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Bunu mutlaka kontrol edin #Kaşar Peyniri
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Ethereumun arkasındaki sekiz kişilik yüzük kardeşliğiEthereum'un arkasındaki sekiz kişilik 'yüzük kardeşliği'#Ethereum
Bakan Kocadan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaretBakan Koca'dan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaret#Sağlık Bakanı
Geceye damga vurdular Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştümGeceye damga vurdular! Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştüm#O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
Fırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardıFırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardı #Anthony Hopkins
Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdiYılın aşk bombası İrem Helvacıoğlu'dan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!#İrem Helvacıoğlu
HABERLERGündem Haberleri

Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu

#PKK#Ruken Canbey#Diyarbakır
Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 852'nci günde de sürdü. 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Muhammed için nöbet tutan Ruken Canbey, “Kardeşim hasta bir çocuktu. Hasta olmasına rağmen PKK el koydu. 2022 yılında kardeşim olmadan girdik. Kardeşlerin, anne, baban seni bekliyor. Gel evine” dedi.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 852 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu



Kardeşinin 2015 yılında HDP’liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Ruken Canbey, “Kardeşim için buradayım. Kardeşim 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından 15 yaşındayken kaçırıldı. Kardeşim hasta bir çocuktu. Hasta olmasına rağmen PKK el koydu. 2022 yılında kardeşim olmadan girdik. 6 yılbaşı kardeşim olmadan geçiyor. Ailecek çok hüzünlüyüz. Dün gece gerçekten kendimizi büyük bir boşlukta hissettik. Kardeşimi geri istiyoruz. Kardeşimin evine geri dönmesini istiyoruz. Kardeşime çağrıda bulunmak istiyorum; evine, ailene geri dön. Kardeşlerin, anne, baban seni bekliyor. Onların söylediklerine kanma. Onlar seni kullanıyor. Senin hiçbir cezan, suçun yok. Gel evine, ailene geri dön. Dönen çocuklar ailesine teslim edildi. Sen de aynı şekilde teslim edileceksin. Bundan kuşkun olmasın. Sadece geri dönmesini onlardan yakasını kurtarmasını istiyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PKK#Ruken Canbey#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri