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Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Kardeşe son bakış... Gözyaşlarına boğuldu

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Adana'dan yürek yakan haber geldi. Çalıştığı atölyenin önündeki kerestelerin üzerine düşmesi sonucu 18 yaşındaki Suriye uyruklu Emir Dibo yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp koşan ağabeyi Mustafa Dibo, kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü.

Suriye’de yaşayan Emir ile ağabeyi Mustafa Dibo, çalışmak için bir süre önce Türkiye’ye geldi. Emir Dibo, yaklaşık bir hafta önce Mobilyacılar Sitesi’ndeki kereste atölyesinde çalışmaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında Emir Dibo, atölye önüne istiflenen keresteleri birbirine bağlayan plastik halatı kesti.

Onlarca kereste Emir Dibo'nun üzerine düştü. Kerestelerin altında kalan Dibo’yu gören atölye çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dibo’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kardeşe son bakış... Gözyaşlarına boğuldu

ÖLEN KARDEŞİNE SARILDI

Polis ekiplerinin, inceleme yaptığı sırada atölyeye gelen Mustafa Dibo, kardeşini hareketsiz yatarken görünce gözyaşlarına boğuldu. Emir Dibo’nun yüzüne bakıp sarılan ağabeyi Mustafa Dibo sinir krizi geçirdi. Acılı ağabeyi atölyedeki işçiler teselli etmeye çalıştı.

Kardeşe son bakış... Gözyaşlarına boğuldu
Yapılan incelemenin ardından Emir Dibo’nun cansız bedeni otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kardeşe son bakış... Gözyaşlarına boğuldu

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