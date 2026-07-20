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Kardeş vahşetinde acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Aile İçi Şiddet#Muhammed Doğan
Kardeş vahşetinde acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 07:00

ANTALYA’da 8 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede 10 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında Muhammed Doğan (18), “İçine şeytan girdi” diyerek ablası Kübra Doğan’a (22) saldırdı.

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BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI

Kübra Doğan, kardeşinin elinden kurtulup ablası Meryem Doğan'a mesaj atarak yardım istedi. Muhammed Doğan, daire içerisinde kovalayıp yakaladığı Kübra Doğan’ın boğazını sıkarak hareketsiz hale getirdi. Mesaj üzerine eve giden Meryem Doğan, kardeşini hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed Doğan, Meryem Doğan'a da saldırıp boğmaya çalıştı. Ardından evin balkonuna geçen Muhammed Doğan, bir süre bağırdıktan sonra Meryem Doğan tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ablası Meryem Doğan'a yumruk atan Muhammed Doğan, yeniden boğazını sıktı. Bu sırada açık olan daire kapısından giren polis ekibi, Muhammed Doğan'ı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Kardeşlerden Kübra Doğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem Doğan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra Doğan, entübe edildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed Doğan, “Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım" dedi.

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9 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Muhammed Doğan, ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarını öldüreceğini belirtti. Doğan, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, 9 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kübra Doğan, dün sabah yaşamını yitirdi.

 

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#Antalya#Aile İçi Şiddet#Muhammed Doğan

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