Kardeş katiline 20 yıl

Bir görgü şahidi, ağabey İsmail Taban’ın (64) eşkalini verdi. Behzat Taban ile İsmail Taban arasında anne ve babalarından kalan miras nedeniyle 6 yıldır husumet bulunduğu belirlendi. İsmail Taban’ın iş yerinde yapılan araştırmada kardeşine ait kan lekesi bulundu. İfadesi alınan İsmail Taban, cinayeti itiraf etti.

Tutuklanan İsmail Taban’ın, kardeşi Behzat Taban’ı otomobilinde, başına kaldırım taşıyla vurup öldürmek ve aracı ateşe vermek suçundan 24 yıl hapsi istendi.

‘MÜVEKKİLİM HACI BİRİDİR’

Mahkemede sanık avukatı “Müvekkilim dini duyguları kuvvetli ve hacı biridir. Ortada öldürme kastı yoktur. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum” dedi.

Son sözü sorulan İsmail Taban ise “Çok pişmanım. Sizden de özür dilerim hastaneden geldim takım elbise giyemedim” dedi. Mahkeme, sanık İsmail Taban’ı ‘haksız tahrik altında kardeşini kasten öldürme’ suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın saygılı tavrı ve suçu ikrar etmesi sebebiyle mahkeme cezayı 20 yıla indirdi.