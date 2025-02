Kardeş katili miras evin peşine düştü

Haberin Devamı

İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan 64 yaşındaki Can Canıtez, 5 Eylül 2023’te 3’üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Can Canıtez hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaldığı evi kontrol etmek için çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri giren polisler, Can Canıtez’in, 59 yaşındaki kız kardeşi Rabia Gül Arı’nın mutfakta kanlar içinde yattığını gördü. Yapılan incelemede Arı’nın boğazı ve boynundan çok sayıda bıçak darbesi aldığı ve öldüğü tespit edildi. Görgü tanığı mahalle sakini T.E., Can Canıtez’in evinden “Ağabey yapma!” şeklinde kadın çığlığı duyduğunu belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Can Canıtez hakkında ‘kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olay günü iki kardeş arasında tartışma yaşandığı ve Canıtez’in kız kardeşini 39 bıçak darbesi ve 18 ayrı kesi oluşacak şekilde öldürdüğü ifade edildi. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren tutuklu sanık Can Canıtez, kız kardeşinin kendisine hakaret ettiği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

KARDEŞİ DE VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Yargılanması devam eden Can Canıtez, vefat eden annesi Esin Canıtez’in mirası için mahkemeye başvurdu. Can Canıtez, annesinin vasiyetinin tenfizi (yerine getirilmesi) için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Esin Canıtez’in 2 Mayıs 2023’te vefat ettiğinin belirtilen dava dilekçesinde, “Anne Esin Canıtez, vefat etmeden önce vasiyetname düzenleyerek, Beyoğlu 33. Noterliği’nde tanzim ettirmiş ve taşınmazlarını paylaştırmıştır. Esin Canıtez’in vasiyetnamesinde Beyoğlu’ndaki taşınmazı oğlu Can Canıtez’e bırakmıştır. Vasiyetin iptaline yönelik bir dava bulunmadığından, Esin Canıtez’in vasiyetinin yerine getirilmesini talep ediyoruz” denildi. Can Canıtez’in, Kanada’da yaşayan kız kardeşi Ayşe Naz Şer ise annesinin vasiyetnamesinin yerine getirilmesini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya konu Beyoğlu’ndaki taşınmazın tapu kaydının Can Canıtez adına tapuya kayıt ve tescil edilmesine hükmetti.