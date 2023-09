Kardeş katili

Haberin Devamı

Ağır yaralanan Can Canıtez, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Can Canıtez’in evine girerek kontrol yapmak istedi ancak kapı kilitliydi. Çilingir çağırılarak kapı açıldı. İçeri giren polisler mutfakta yerde kanlar içinde bir kadın buldu. Boğazı ve boynunda çok sayıda bıçak yarası bulunan kadının öldüğü belirlendi. Ölen kadının Can Canıtez’in kız kardeşi Rebia Gül Arı (59) olduğu belirlendi.

Mahalle sakini T.E., Can Canıtez’in evinden “Ağabey yapma” şeklinde kadın çığlığı duyduklarını söyledi. Hastanede tedavisi devam eden Can Canıtez’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.