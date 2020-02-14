‘Kardeş’ karşılaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için dün Pakistan’a gitti. Pakistan Başbakanı İmran Han, Erdoğan’ı İslamabad’da askeri havalimanında karşıladı.

Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle İslamabad caddelerine Erdoğan, Han ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin fotoğrafları asıldı. Yoğun güvenlik önlemleri uygulanan caddelerde ayrıca Pakistan ve Türk bayrakları, “İkinci ülkenize hoşgeldiniz”, “Pakistan, Türkiye aynı yolda ilerleyen iki kardeştir”, “İki ülke tek millet” yazılı pankartlar yer aldı.

Han ile Erdoğan, Han’ın kullandığı otomobille Başbakanlık’a geçti. Başbakanlık’ta resmi karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan, daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. Alvi, Erdoğan onuruna yemek verdi.

İŞİNSANLARINA YATIRIM ÇAĞRISI

Erdoğan bugün Pakistan parlamentosuna hitap edecek ardından Başbakanı Han ile birlikte DEİK tarafından düzenlenecek Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’nda konuşacak. Erdoğan ve Han, iki ülkenin işinsanlarına birlikte yatırım ve işbirliği çağrısı yapacak. İki lider, daha sonra Başbakanlık Konutu’nda baş başa görüşme yapacak. Erdoğan ile Han baş başa görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra mülteci meselesini, Keşmir sorununu, FETÖ ile mücadele, İslamafobiyle mücadele başlıklarını ele alacak. Ardından Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısına geçilecek.

MADENCİLİKTEN SAVUNMAYA İŞBİRLİĞİ

Bu toplantıda da iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak için atılacak adımlar, başta altyapı, üstyapı, madencilik, savunma, turizm alanları olmak üzere işbirliği imkânları değerlendirilecek. İki ülke arasında bazı işbirliği anlaşmaları da imzalanacak.

PARLAMENTOYA HİTAP EDECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu’nun ortak oturumunda seslenecek. Pakistan Parlamentosu’na dördüncü kez hitap edecek olan Erdoğan’ın konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkiler, Hindistan’la yaşanan Keşmir sorunu, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ve İslamofobiye karşı atılacak adımlar üzerine mesajlar vermesi bekleniyor.



Akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, mevkidaşı Alvi’ye ise eşi Samina Alvi eşlik etti.