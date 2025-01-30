Kardeş ayıları kış sıcakları huzursuz etti

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Yaz aylarını havuzlu bahçede geçiren ayılar, kış döneminde kapalı mekânda mağaraya benzetilen alanda kalıyor. Kış için özel inleri bulunan ayılar, mevsim sıcaklığının normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle uyuyamıyor.

‘BAL BİLE YEMEDİLER’

Ayıların, 1.5 haftalıkken getirildiklerini anlatan merkezin veteriner hekimi Ahmet Akbalcı, onların özel bakımla bugüne kadar büyütüldüklerini dile getirerek şunları söyledi: “Ayıların kış uykusuna yatabilmeleri için sert kış şartlarının olması gerekiyor. Havaların sıcak gitmesi, ayılarımızın düzenini olumsuz etkiliyor. Uyumak istedikleri için bazen beslenmek istemiyorlar. Normalde günlük beslemelerinde bal ve armut verdiğimizde dayanamazlar. Uyumak istedikleri için bunları bile yemek istemediler.”