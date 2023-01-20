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‘Kardaşlar’ın ‘Hüzün Günü’

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#Azerbaycan#Reşad Mammadov#Hüzün Günü
‘Kardaşlar’ın ‘Hüzün Günü’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

Azerbaycan Türkleri Rusların 20 Ocak 1990’da çoluk çocuk demeden katlettiği kurbanları anıyor... ‘Hüzün Günü’ olarak bilinen 20 Ocak katliamının 33’üncü yılında, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, o günleri Hürriyet’e anlattı:

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SOVYETLER’İN KARABAĞ PLANI
“9 Ocak 1990’da, Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti’nin Parlamentosu, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’ın Ermenistan ile birleştirilmesi kararı verdi. 20 Ocak 1990’da, Azerbaycan’a asker ve istihbarat kuvvetleri gönderildi. Bir gece içinde 147 kişi tanklarla ve zırhlı araçlarla ezilerek, kurşunlanarak öldürüldü. 20 Ocak 1990 da Sovyetler Birliği’nin dağılmasının başlangıcıydı. 20 Ocak şehitlerinin kanı yerde kalmadı, SSCB yıkıldı, Azerbaycan bağımsızlığına kavuştu, halk milli birlik ve hürriyetine kavuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki 44 günlük Vatan Savaşı’nda elde edilen tarihi zafer ile de 20 Ocak şehitlerinin ruhları huzura kavuştu.”

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#Azerbaycan#Reşad Mammadov#Hüzün Günü

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