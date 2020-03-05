MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKardan yolu kapanan köye, jandarmadan helikopterle gıda yardımı
GeriGündem Kardan yolu kapanan köye, jandarmadan helikopterle gıda yardımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 12:40,Son Güncelleme:/

Kardan yolu kapanan köye, jandarmadan helikopterle gıda yardımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kardan yolu kapanan köye, jandarmadan helikopterle gıda yardımı
Abone Olgoogle-news

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çalıkağıl köyünde yaşayanlara, jandarma helikopteri ile gıda yardımı yapıldı. Köylüler, sağlık taramasından da geçirildi.

Yayladere'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolu ulaşıma kapanan Çalıkağıl köyünde yaşayanlara, İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile gıda yardımı yapıldı. Ayrıca Çalıkağıl'a götürülen sağlık ekibi, köylüleri sağlık taramasından geçirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle