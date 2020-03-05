Kardan yolu kapanan köye, jandarmadan helikopterle gıda yardımı

Yayladere'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolu ulaşıma kapanan Çalıkağıl köyünde yaşayanlara, İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile gıda yardımı yapıldı. Ayrıca Çalıkağıl'a götürülen sağlık ekibi, köylüleri sağlık taramasından geçirdi.