MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti
GeriGündem Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti
Abone Olgoogle-news

AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı Karamük köyündeki evinde rahatsızlanan Kayahanım Us, kar nedeniyle kapanan yol iş makineleriyle açılarak ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kardan yolu kapanan hastasının yardımına sağlıkçılar yetişti
Taşova ilçesinde bağlı Karamük köyünde rahatsızlanan Kayahanım Us’un yakınları, yol kapalı olduğu için kendi imkanlarıyla hastaneye götüremeyince, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekipleri, karlı yolda ilerleyemeyince iş makineleri devreye girdi. İş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaşan ambulans, Us’u alarak Taşova Devlet Hastanesi’ne götürdü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi