Kardan yolu kapalı köydeki KOAH hastasına paletli ambulansla ulaşıldı

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Tutak ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Bolaşlı köyünde yaşayan, epilepsi ve KOAH hastası Mehmet Çarboğa, rahatsızlandı. Oksijen tüpü de biten Çarboğa için kızı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla hareke geçen ekipler, köye ulaşmak için paletli ambulans ve kara ambulansıyla yola çıktı.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla karlı araziyi geçen ekipler, 4 saatlik çalışma sonunda Çarboğa'yı evinden alarak, yolda bekletilen ambulansa taşıdı. Sağlık ekipleri, Çarboğa'yı Tutak Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Babasını evde baygın bulduğunu söyleyen Ayşe Aksoy, "Komşular yardıma koştu ama oksijen tüpü bittiği için bir şey yapamadılar. Yollar kapalı olunca biz hastaneye götüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedik. Onlar da paletli ambulansla ulaşarak hastaneye ulaştırdılar" dedi.

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