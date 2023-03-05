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Kardan yolları kapanan çifte dronla pil desteği

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#Kar#Çığ#Drone
Kardan yolları kapanan çifte dronla pil desteği
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 14:08

Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili kardan kapanan Çukur köyü yolunda ekipler, çığ riskine karşı çalışmalarına ara verdi. Köyde evlerinde elektrik kesintisi yaşayan Hasan-Lütfiye Kılıç çiftine, telefonlarını şarj edebilmeleri için bir akrabası tarafından dronla taşınabilir pil ulaştırıldı.

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Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çukur köyü yolu ulaşıma kapandı, elektrik kesintisi yaşandı. Köyde evlerinde elektrik kesintisi yaşayan Hasan-Lütfiye Kılıç çiftine ulaşamayan yakınları, durumu AFAD, İl Özel İdare ve jandarma ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Kardan yolları kapanan çifte dronla pil desteği

Ekipler bölgeye gelerek iş makinesiyle yolu açmak için çalışma başlattı. Bölgede çığ riski karşı ekipler çalışmalarını durdurdu.

Kardan yolları kapanan çifte dronla pil desteği

O ANLAR DRONE KAMERASINDA

Bu sırada teknoloji uzmanı Barış Altun, köyde tek başlarına yaşayan akrabaları yaşlı çiftin evi önünde dron ile uçuş gerçekleştirdi. Altun daha sonra drona iple bağladığı üzerinde “Telefonlarınızı şarj edebilmeniz için taşınabilir pil göndereceğiz” yazılı notu Hasan Kılıç’a ulaştırdı.

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Kardan yolları kapanan çifte dronla pil desteği

Notu okuyan Kılıç’a bir süre sonra drondan iple sarkıtılan poşet içerisinde taşınabilir pil gönderildi. Telefonları şarj eden çift, ekipler ve yakınlarıyla iletişim kurarak, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yaşlı çifte iletişim kurma anları da dron kamerasınca kaydedildi.

Kardan yolları kapanan çifte dronla pil desteği

İletişim sağlanan çiftin kardan kapanan yolu, çığ riskinin ortadan kalkması sonrası ulaşıma açılacak.

Kardan yolları kapanan çifte dronla pil desteği

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#Kar#Çığ#Drone

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