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MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Kardan kapanan Nemrut Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı

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Kardan kapanan Nemrut Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı
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Malatya'dan dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’na giden ve kar nedeniyle kapanan yol ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın zirvesine giden Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi yolu Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince kardan temizlendi. Yolda bulunan yaklaşık 3-4 metreyi bulan kar tamamen temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı

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