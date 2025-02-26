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Kardan geline düğün yaptı, paylaşımına gelen yorum herkesi güldürdü

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#Kardan Gelin#Giresun#Kar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:42

Giresun'un Çanakçı ilçesinde Osman Karadeniz, kardan gelin yapıp, ailesiyle birlikte temsili düğün düzenledi. O anlar sosyal medyada beğeni toplarken, takipçiler 'Gelini derin dondurucuya koyun yoksa gelin uçacak' yorumunda bulundu.

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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çanakçı ilçesindeki Kuşköy köyünde yaşayan Osman Karadeniz, evinin çevresinde biriken karla, kardan gelin yaptı. Karadeniz, 'Münire' adını verdiği kardan gelin için ailesiyle temsili düğün organize etti.

Kardan geline düğün yaptı, paylaşımına gelen yorum herkesi güldürdü

Takım elbise giyen Osman Karadeniz, düğünde çalınan müzik eşliğinde horon ve misket oynadı. Düğünde oynayanlar, kardan gelinine para taktı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, ‘Hayatımın aşkını buldum’ notuyla paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kardan geline düğün yaptı, paylaşımına gelen yorum herkesi güldürdü

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Takipçiler ise 'Kardan gelinle gelen mutluluk', 'Gelin biraz isteksiz gibi', 'Gelini derin dondurucuya koyun yoksa gelin uçacak', 'Gelinimiz de güzelmiş; Allah mutlu etsin' yorumlarında bulundu. 

Kardan geline düğün yaptı, paylaşımına gelen yorum herkesi güldürdü

 

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#Kardan Gelin#Giresun#Kar

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