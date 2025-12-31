×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kardan gelin yaptı: Altınlarla süsledi! Görenler şaşırdı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Kar#Kardan Gelin
Kardan gelin yaptı: Altınlarla süsledi Görenler şaşırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 15:42

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ilginç görüntülere sahne oldu. İslahiye ve Nizip ilçesinde esnaf, müşteri gelmeyince kardan adamları "müşteri" yaptı.

Haberin Devamı

Nizip ilçesinde ise bir kuyumcu, kar yağışı nedeniyle müşteri gelmeyince iş yerinin önüne yaptığı kardan gelini altınlarla süsledi. Kar yağışının etkili olduğu İslahiye ilçesinde yolların kapanması ve soğuk hava nedeniyle müşteri gelmeyince, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Yusuf Yılmaz (16), uygulamalı eğitimini aksatmamak için iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın başına peruk takan Yılmaz, daha sonra "müşterisini" tıraş ederek günün eğitimini tamamladı.

İşletme sahibi Abdullah Kahramanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kar nedeniyle müşteri gelmeyince öğrencimiz Yusuf, kardan adam yaparak onun üzerinde tıraş uygulaması yaptı. Kardan adamın başına taktığı peruğu tıraş ederek bugünkü eğitimini tamamladı" dedi.

KARDAN GELİNİ ALTINLARLA SÜSLEDİ

Haberin Devamı

Nizip ilçesinde ise bir kuyumcu, kar yağışı nedeniyle müşteri gelmeyince iş yerinin önüne yaptığı kardan gelini altınlarla süsledi. Boynuna bilezikler ve kolyeler takılan kardan gelin vatandaşların ilgisini çekerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kardan gelin yaptı: Altınlarla süsledi Görenler şaşırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Kar#Kardan Gelin

BAKMADAN GEÇME!