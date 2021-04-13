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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Kardaki ayak izinden yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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Kardaki ayak izinden yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

KASTAMONU'da, jandarmadan kaçarken karda bıraktığı ayak izleri takip edilerek, yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

Kardaki ayak izinden yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Kastamonu merkeze bağlı Elmayakası köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, gece saatlerinde 4 şüphelinin telefon ve elektrik direklerinden kablo hırsızlığı yaptığını tespit etti. Jandarmayı fark ederek, ormanlık alana kaçan şüpheliler, karanlıkta kayboldu. Kardaki ayak izlerini takip eden jandarma, 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada; 400 metre bakır kablo, 1 kablo kesme makası, 1 spiral kesim aleti, 1 tırmanma aparatı ve 15 metre halat ile 3 eldiven ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kardaki ayak izinden yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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