×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karda yürümek için tavsiyeler: ‘İki el cepte yürümeyin’

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Atlas Üniversitesi#Kar#Yürüme
Karda yürümek için tavsiyeler: ‘İki el cepte yürümeyin’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:00

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden araştırma görevlisi Kevser Burma, karda güvenli şekilde yürümeye ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Haberin Devamı

Kevser Burma, karda ve buzlu zeminde güvenle yürüyebilmek için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Penguen adımı: Dengeli ve yavaş yürüyün. Kar ve buzda güvenli adımlar için, küçük ve yavaş adımlar atın ve ağırlığınızı iki ayağınız arasında eşit olarak dağıtın.

Doğru ayakkabı seçimi: Kış şartlarına uygun, kaymaz tabanlı botlar veya ayakkabılar giyin.

Elleriniz serbest olsun: Dengenizi korumak için ellerinizi ceplerinizde tutmaktan kaçının. Yürürken en az bir elinizin boş olması, dengenizi sağlamak için oldukça önemlidir. Gerekirse baston veya yürüyüş destek aparatı kullanarak dengeyi artırabilirsiniz. Ellerinizi ceplerinize sokmak, dengenizi olumsuz yönde etkiler ve düşme riskini artırır.

Kaygan zeminlere dikkat edin: Buzlu alanlarda yürürken hızlanmaktan kaçının, şüpheli zeminlere bastığınızda önce ayağınızla kontrol edin ve zorunlu olmadıkça yokuş aşağı veya yukarı yürümekten kaçının.

Haberin Devamı

Düşme durumunda doğru tepki: Eğer düşecek gibi hissederseniz, kontrolü kaybetmemek için yere oturur pozisyona geçin ve düşerken ellerinizi dışarı doğru açarak her iki elinizi ve dirseğinizi yere koyun, bu şekilde önemli bölgelerdeki travma etkisini azaltın.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Atlas Üniversitesi#Kar#Yürüme

BAKMADAN GEÇME!