Karda yürümek için tavsiyeler: ‘İki el cepte yürümeyin’

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Kevser Burma, karda ve buzlu zeminde güvenle yürüyebilmek için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

“Penguen adımı: Dengeli ve yavaş yürüyün. Kar ve buzda güvenli adımlar için, küçük ve yavaş adımlar atın ve ağırlığınızı iki ayağınız arasında eşit olarak dağıtın.

Doğru ayakkabı seçimi: Kış şartlarına uygun, kaymaz tabanlı botlar veya ayakkabılar giyin.

Elleriniz serbest olsun: Dengenizi korumak için ellerinizi ceplerinizde tutmaktan kaçının. Yürürken en az bir elinizin boş olması, dengenizi sağlamak için oldukça önemlidir. Gerekirse baston veya yürüyüş destek aparatı kullanarak dengeyi artırabilirsiniz. Ellerinizi ceplerinize sokmak, dengenizi olumsuz yönde etkiler ve düşme riskini artırır.

Kaygan zeminlere dikkat edin: Buzlu alanlarda yürürken hızlanmaktan kaçının, şüpheli zeminlere bastığınızda önce ayağınızla kontrol edin ve zorunlu olmadıkça yokuş aşağı veya yukarı yürümekten kaçının.

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Düşme durumunda doğru tepki: Eğer düşecek gibi hissederseniz, kontrolü kaybetmemek için yere oturur pozisyona geçin ve düşerken ellerinizi dışarı doğru açarak her iki elinizi ve dirseğinizi yere koyun, bu şekilde önemli bölgelerdeki travma etkisini azaltın.”