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GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Karda yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için mama bırakıldı

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Karda yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için mama bırakıldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerine, mama bırakıldı.

Karda yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için mama bırakıldı
Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için harekete geçti. Düzenli olarak kuru mama bırakılan alanlara ekipler, yeniden mama bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların yiyecek bulmakta zorlandıkları yağmurlu ve karlı havalarda besleme çalışmalarının yoğun olarak yapıldığını bildirdi.

 

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