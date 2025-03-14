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Karda motosiklet kullanamayınca kolları sıvadı: 18 yaşındaki gençten ilginç tasarım

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#Kar#Motosiklet#Rize
Karda motosiklet kullanamayınca kolları sıvadı: 18 yaşındaki gençten ilginç tasarım
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 10:10

Rize'de yaşayan ve araçlar üzerinde yaptığı icatlarla tanınan genç bu kez motosikletiyle karda gezebilmek için motosikletine kış tekerleği tasarladı. Çakır'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler herkesin beğenisini ve takdirini topladı.

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Yaptığı ‘Zırhlı Tofaş' ile geçmişte gündeme gelen Rizeli Salih Çakır, bu kez motosikleti ile kar üzerinde seyir edebilmek için tekerleklerine uyguladığı revizyon icadı ile kendisine hayran bıraktı. Geçmişte rengini değiştirmek için Tofaş marka aracını atölyesine çeken 18 yaşındaki Rizeli Salih Çakır, sonrasında aracını zırhlı yapmaya karar vermiş, bu kararı ile gündeme gelmişti.

Karda motosiklet kullanamayınca kolları sıvadı: 18 yaşındaki gençten ilginç tasarım

GÖRÜNTÜLERE BEĞENİ YAĞDI

Çakır, bu yıl Rize'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle motosikletini kullanamayınca bu durumdan aşırı rahatsız oldu. "Ben bu motosikleti karda da kullanırım" diyerek işe soyulan Çakır fazla geçmeden bulduğu fikri hayata geçirdi.

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Karda motosiklet kullanamayınca kolları sıvadı: 18 yaşındaki gençten ilginç tasarım

İlk olarak motosikletin tekerleklerini söken Çakır sonrasında şambrelleri matkap yardımı ile deldi. Daha sonra vida kısmı dışarıda kalacak şekilde şambrele vida taktı. Somunla sıkıştırdıktan sonra vidaları şambrelle sabitleyen Çakır, motosikleti yeniden topladı.

Karda motosiklet kullanamayınca kolları sıvadı: 18 yaşındaki gençten ilginç tasarım

Kar üzerinde deneme yapan Çakır başarılı olduğunu görünce bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Çakır'ın sosyal medyadaki bu görüntüleri herkesin beğenisini ve takdirini topladı.

Karda motosiklet kullanamayınca kolları sıvadı: 18 yaşındaki gençten ilginç tasarım

Buluşu ile karlı köy yolu için çare olduğunu dile getiren Çakır "Motoruma yaptığım lastiğin aynısını zaten Zırhlı Tofaş aracım için yapmıştım. Daha takmak nasip olmadı. Bende böyle bir lastiğin karda güzel bir performans vereceğini biliyorum. Köyde de ulaşıma çok iyi bir çözüm bulmuş oldum" ifadelerini kullandı.

Karda motosiklet kullanamayınca kolları sıvadı: 18 yaşındaki gençten ilginç tasarım

Karda motosiklet kullanamayınca kolları sıvadı: 18 yaşındaki gençten ilginç tasarım

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#Kar#Motosiklet#Rize

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