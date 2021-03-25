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ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Karda mahsur kalan 3 kişilik aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı

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Karda mahsur kalan 3 kişilik aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı

ESKİŞEHİR’in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kar yağışında araçları kara saplanarak mahsur kalan 3 kişilik aile, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Sivrihisar ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kaymaz Mahallesi’nden Beylikova ilçesine gitmek üzere otomobille yola çıkan Emre Ç. ile eşi Nergiz Ç. ve 15 aylık bebekleri, araçlarının kara saplanmasıyla yolda mahsur kaldı. Emre Ç.’nin ihbarı üzerine bölgeye, Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Otomobilin kaldığı bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, aileyi kurtardı. Belediye ekiplerince otomobil de saplandığı karlı alandan çıkarıldı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle zaman zaman kapanan yollar ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.

Karda mahsur kalan 3 kişilik aileyi jandarma ve belediye ekipleri kurtardı

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