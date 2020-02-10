MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
GeriGündem Karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selami Deniz/SİİRT (İHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 15 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eruh'tan Dikboğaz köyüne gitmek isteyen ve içinde 15 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, kar nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücü yakınlarından yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan minibüs, çekilerek kurtarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle