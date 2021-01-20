Karda kaymış ve ölümden dönmüştü! Aracı sadece 10 dakika önce almış

Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın demir bariyerlere çarpıp asılı kalmasıyla kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsmail Akay (43) o anları anlattı: "Benim oradan çıkmam bir mucizeydi. Allah beni korudu. Allah'ım bana ikinci bir hayat nasip etti"



KONYA'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINE ÇEVİREN KAZA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kaza önceki gün öğle saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Gülistan Köprülü Alt Geçitte meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı pikap, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı. Bariyerleri kıran pikap asılı kalarak, aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Akay ise çevreden gelen vatandaşların yardımıyla camdan dışarı çıkartılarak, kazadan yara almadan kurtuldu.





ARACI 10 DAKİKA ÖNCE SATIN ALMIŞ

Çiftçilik yapan 4 çocuk babası İsmail Akay yaşadığı şoku hala üzerinden atamadı. Olayı anlatan Akay: "Araba birden kayıp karşı şeride geçti. Anlatılacak bir durum değil. Allah'ın yardımını orada birebir hissettim. İndikten sonra bunun bir mucize olduğunu anladım. İki dakika araç içerisinde kaldım. Aracın dengede olduğunu kontrol ettim. Daha sonra panik yapmadan araç içerisinden çıktım. Rabbim bana yeni bir hayat verdi. Bunu benim ikinci hayatım. 10 dakika önce aracı bir tanıdıktan satın almıştım. Daha satışını bile üzerime almamıştım"





BU BİR MUCİZE

Allah'ın kendisini çocuklarına bağışladığını belirten Akay, "Aracın içerisinden iki dakika sonra çıktım. Araba aşağıya düşecek diye insanları uyarmaya çalıştım. Şimdi düşündüğüm de ben onları nasıl yaptım diyorum. Arabayı dengeyi alıp sallanmadığını bile kontrol ettim.

Araba bir demirin tutmasıyla askıda duruyordu. Normalde bu kazayı aileme söylemeyecektim. Kazanın bu kadar yayılacağını düşünmemiştim. Allah'ım beni çocuklarıma bağışladı. Bu bir mucize. Alacak nefesimiz varmış" dedi.



