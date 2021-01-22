Karda drift yaktı

Düzenlenen operasyonda, 34 US 2661 plakalı araç sürücüsü Selçuk G., 34 FM 4757 plakalı araç sürücüsü İbrahim M. ve 34 DAJ 0478 plakalı araç sürücüsü Kadir Ş. gözaltına alındı. Üç sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D maddesi gereği 6 bin 700’er TL’den toplamda 20 bin 100 TL ceza kesildi. Üç sürücünün ehliyetlerine iki ay süreyle el konuldu. Ayrıca araç sürücüleri, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’tan Emniyet’e götürüldü.