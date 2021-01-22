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Gündem
Çetin AYDIN/İstanbul
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karda drift yaktı

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Karda drift yaktı
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İSTANBUL Beylikdüzü’nde karlı yolda drift yapan sürücülerin görüntülerinin basına yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, 34 US 2661 plakalı araç sürücüsü Selçuk G., 34 FM 4757 plakalı araç sürücüsü İbrahim M. ve 34 DAJ 0478 plakalı araç sürücüsü Kadir Ş. gözaltına alındı. Üç sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D maddesi gereği 6 bin 700’er TL’den toplamda 20 bin 100 TL ceza kesildi. Üç sürücünün ehliyetlerine iki ay süreyle el konuldu. Ayrıca araç sürücüleri, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’tan Emniyet’e götürüldü.

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