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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi, tedaviye alındı

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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi, tedaviye alındı
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KIRIKKALE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 5'i çocuk 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kurtuluş Mahallesi 692'inci Sokak'ta oturan Afgan ailenin fertleri, sabah saatlerinde uyandıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlileri, Muhibullah ve Masomeh Kurbanali çifti ile 5 çocuğu, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kurbanali ailesinin, karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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