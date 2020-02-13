Karayolunda araçlar kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı

Dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Adıyaman- Çelikhan karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında bir çok araç buzlanan yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar köylülerin yardımlarıyla saatler sonra kaldıkları yerden çıkarıldı

Köylüler ve sürücüler bölgede karla mücadele çalışması yürütülmesi gerektiğini söyleyerek ekiplerden destek istedi