Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! KPSS-2022/7 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

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KPSS-2022/7 tercih kılavuzu ile Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. Başvurularını yapacak adaylar KPSS-2022/7 tercih kılavuzu ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak tercih yapılacak. Tercih işlemler, 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KPSS-2022/7 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli pozisyonlara, Başkanlığımız tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS-2022/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istinalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2. Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.



